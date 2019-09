Fridays For Future, cortei in 180 città: 1 milione di ragazzi nelle piazze per il clima

Foto Facebook

Fridays For Future annuncia: "Oltre un milione di partecipanti ai cortei per il clima in tutta Italia." Duecentomila a Roma, 150mila a Milano, 80mila a Napoli e 50mila a Firenze. Migliaia i giovani scesi in piazza anche in altre città toscane: manifestazioni si sono svolte a Prato, Pistoia, Livorno, Lucca, Carrara, Viareggio, Siena, Arezzo e anche in altri comuni.

Firenze

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, parla di "un successo bellissimo". Dai social lancia un messaggio: "Firenze aderisce alla manifestazione internazionale FridaysForFuture questa battaglia sia la battaglia di tutti, questa piazza la piazza di tutti. Per il futuro del nostro pianeta, perché non ne abbiamo uno di riserva! ‬"

"Questo movimento - ha detto il primo cittadino della città gigliata - è plurale e libero. Non ho alcuna intenzione di usare questo movimento. Mi auguro che non lo faccia nessuno perché la bellezza di vedere questi ragazzi esprimere il proprio pensiero con grandissima libertà è un bene prezioso: noi dobbiamo soltanto rispettare la libertà e l'individualità di ciascuno di questi ragazzi che sono in piazza per manifestare senza farsi rappresentare da nessun portavoce, mediatore, rappresentante".

"Da sindaco -ha proseguito - non posso che andare avanti con i fatti sulla grande battaglia contro il cambiamento climatico: mobilità elettrica, riduzione dell'inquinamento per il riscaldamento domestico, la nostra battaglia sulla sostituzione delle caldaie, lo scudo verde intorno alle città per bloccare i veicoli inquinanti, l'impegno per l'economia circolare, portare la raccolta differenziata sopra il 70% in quattro anni. Abbiamo obiettivi molto chiari e azioni molto precise e anche fatti". Non è ciò che pensano i Fridays secondo cui Regione e Comune sono "ancora lontani da prendere decisioni effettive per la lotta al cambiamento climatico e la sostenibilità ambientale". Infatti il sindaco Dario Nardella e il governatore Enrico Rossi erano stati invitati da Fridays for Future a non partecipare alla manifestazione

Il corteo ha concluso la sua marcia in piazza Santissima Annunziata. Pochi gli esponenti politici in piazza. "Il pianeta è nostro e ce lo riprendiamo, i partiti in piazza non li vogliamo". Il corteo ha fatto tappa in piazza della Signoria e in via Cavour, davanti a Palazzo Vecchio e Palazzo del Pegaso, sedi del Comune di Firenze e del Consiglio regionale: "Il vostro posto è l'ufficio, non la piazza", recitava uno striscione, rilanciando il messaggio. I manifestanti hanno anche contestato il progetto di potenziamento dell'aeroporto di Firenze e di sottoattraversamento Tav.

Prato

Il corteo promosso da Friday for future a Prato, ha registrato 3.000 partecipanti. Partito da piazza Santa Maria delle carceri, è giunto in piazza del Comune, dove i giovani hanno intonato slogan e mostrato cartelloni che recano scritte di sensibilizzazione alle problematiche ambientali.

Il sindaco, Matteo Biffoni, ritrae la piazza in uno scatto: "Questi sono le ragazze e i ragazzi di Prato. Giovani che si impegnano e manifestano per i valori in cui credono, per il loro e il nostro futuro. Accanto a loro gli insegnanti che nelle scuole oggi stanno parlando ai bambini più piccoli del significato di questa giornata.

Da sindaco sono profondamente orgoglioso di questa piazza, delle loro proposte che sono molto concrete. Le politiche per l'ambiente devono essere condivise e camminare sulle gambe di ciascuno di noi. Lo stiamo facendo con il Pedibus, i provvedimenti plasticfree, la lotta allo spreco alimentare, il risparmio energetico, la forestazione urbana. Continuiamo su questa strada, insieme".

Pistoia

Anche a Pistoia sono scesi in piazza centinaia di studenti, con cartelli e sacchi di bottiglie di plastica, per sensibilizzare la collettività nei confronti dell'inquinamento e dei cambiamenti climatici. Da piazza San Francesco gli studenti hanno percorso in corteo le vie del centro fino a piazza del Duomo. Insieme agli studenti anche rappresentanti delle associazioni ambientaliste.

Tutte le notizie di Firenze