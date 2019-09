Consiglio comunale a San Miniato, tra i temi Cuoiodepur e bilancio

Il Consiglio Comunale di San Miniato è convocato in seduta pubblica nel Palazzo Comunale, per il 30 settembre2019 alle ore 17:30 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Comunicazione del Sindaco e discussione: Nomina dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio Cuoiodepur.

3. Comunicazioni da parte del Presidente del Consiglio Comunale circa variazioni di cassa (art. 175, comma 5 bis, lettera d) D. Lgs. n. 267/2000 e art. I.9, comma 2, vigente regolamento di contabilità) (Deliberazione G.C. n. 90 del 07.08.2019, n. 94 del 10.09.2019).

4. Approvazione verbale seduta consiliare del 10.04.2019. (Settore Affari Istituzionali e Legali)

5. Approvazione verbale seduta consiliare del 29.04.2019. (Settore Affari Istituzionali e Legali)

6. Approvazione verbale seduta consiliare del 27.06.2019. (Settore Affari Istituzionali e Legali)

7. Approvazione verbale seduta consiliare del 29.07.2019. (Settore Affari Istituzionali e Legali)

8. Risposta a interrogazione presentata il 29.07.2019 dal Gruppo Consiliare “CambiaMenti” relativa a garanzie per i lavoratori settore igiene ambientale.

9. Risposta a interpellanza presentata il 29.07.2019 dal Gruppo Consiliare “CambiaMenti” relativa alla messa in sicurezza degli edifici scolastici.

10. Nomina componenti consiliari della Commissione Comunale per le Pari Opportunità (Settore Affari Istituzionali e Legali). Immediatamente eseguibile.

11. Documento Unico di Programmazione – D.U.P. – 2019/2021. Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici. (Segretario Generale). Immediatamente eseguibile.

12.Bilancio Consolidato del Comune di San Miniato per l’esercizio 2018: approvazione. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie). Immediatamente eseguibile.

13.Bilancio di previsione 2019-2021. Variazione. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie). Immediatamente eseguibile.

14.Acquisizione a titolo gratuito di porzioni di sedime stradale costituenti la Via D’Antona. Approvazione. (Settore Servizi Tecnici). Immediatamente eseguibile.

15.Variante semplificata n. 4 al Piano Strutturale e n. 3 al Regolamento Urbanistico. Controdeduzioni alle osservazioni pervenute. Approvazione. (Settore Servizi Tecnici). Immediatamente eseguibile.

