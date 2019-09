Diffamò ex vertici viola, Cavalli chiede scusa e promette 20mila euro alla Fondazione Astori

Lo stilista Roberto Cavalli, accusato di diffamazione aggravata verso Diego e Andrea Della Valle e Pantaleo Corvino, avrebbe promesso una donazione di 20mila euro alla Fondazione Astori per non procedere con il processo. Oltre a questo lo stilista ha presentato una lettera di scuse. Il processo, quindi, dovrebbe essere interrotto: è attesa infatti una sentenza di non luogo a procedere. L'udienza era in programma oggi, ma è stata rinviata al prossimo 13 dicembre in attesa della formalizzazione della remissione della querela annunciata dalle parti offese. Il processo era iniziato il 21 dicembre 2018 per alcune critiche sull'operato degli allora vertici della società viola fatte da Cavalli su Instagram.

