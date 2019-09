Dodicenne a terra dopo l'urto con lo scooter

Un urto pedone-scooter con una ragazzina ricoverata in ospedale in codice giallo. È quanto è accaduto stamani intorno alle 7.15 in via Pistoiese. Secondo la prima ricostruzione della Polizia Municipale, intervenuta sul posto per i rilievi con una pattuglia dell’Autoreparto, la ragazzina (è nata nel 2007) sarebbe stata urtata da uno scooter mentre attraversava la strada all’altezza del negozio di una nota catena di distribuzione di elettrodomestici. Il conducente dello scooter, un 45enne fiorentino, è riuscito a mantenere l'equilibrio e quindi è rimasto illeso. La ragazzina invece è caduta ed è stata portata in ospedale in codice giallo. Non si sono registrati particolari problemi di viabilità.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

