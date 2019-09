Domenica a Tirrenia serata in memoria di Gabriele Grossi

Un anno fa la scomparsa improvvisa di Gabriele Grossi. Un malore durante una banale corsetta portava via per sempre all’affetto dei suoi familiari e dei tanti amici il giovane chef pisano a soli 42 anni. In memoria di Gabriele e per dare una mano alla moglie e soprattutto al piccolo Francesco, domenica alle 20 presso il Cosmopolitan Golf Club Restaurant di Tirrenia è stato organizzato il primo Memorial Gabriele Grossi. Una cena che vedrà anche l’esibizione del gruppo di pattinaggio “Cresco” di Riglione, legato alla Onlus "Un cuore che vale”, che in maniera davvero originale spiegherà l’importanza del defibrillatore. L'iniziativa vede tra i promotori Federico Benacquista, titolare dell’Osteria Anita dove Gabriele era stato chef, e resa possibile grazie anche a Mario Coinu gestore del Cosmopolitan Restaurant.

Fonte: Ufficio Stampa

