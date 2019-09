Esercitazione di protezione civile 'Giotto 2019', il prefetto Lega presiede centro coordinamento soccorsi riunito all'Olmatello

Il prefetto Laura Lega ha presieduto il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) attivato oggi per la seconda giornata dell’esercitazione di protezione civile “Giotto 2019”, programmata per il Centenario del sisma del Mugello, avvenuto il 29 giugno 1919. Al tavolo, riunitosi presso la Sala Integrata di Protezione Civile della Città Metropolitana e della Prefettura di Firenze, hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, la Regione, la Città Metropolitana, i Vigili del Fuoco e il 118.

Lo scenario di esercitazione ha riguardato un perimetro molto ampio di Comuni, investendo le infrastrutture ferroviarie e viarie e simulando uno situazione complessa, così da testare la capacità di risposta immediata di tutte le componenti del soccorso.

“E’ stato fondamentale verificare, ha sottolineato il prefetto Lega, la prontezza e la velocità di intervento, ad esempio dei soccorsi sanitari, dell’utilizzo di droni ed elicotteri, del ripristino dell’energia elettrica La prevenzione costituisce l’elemento cardine per una strategia vincente contro le calamità”.

L’esercitazione, condotta da un Team TAST (Technical Assistence Support Team) di Vigili del Fuoco specializzato in attività internazionali, si è svolta per posti di comando con l’obiettivo prevalente di armonizzare i rapporti tra i diversi soggetti che hanno ruolo e competenze specifiche nel prestare soccorso e governare le criticità correlate alle diverse emergenze che si verificano in caso di un terremoto.

Fonte: Prefettura Firenze

Tutte le notizie di Toscana