Incendio a Pontedera dove un mezzo agricolo è andato in fiamme. L'episodio è accaduto in via Podere dove il personale del distaccamento di Cascina dei vigili del fuoco, è intervenuto alle ore 13. A causa di un guasto meccanico il mezzo agricolo le fiamme dal vano motore si sono estese al resto del mezzo. Non ci sono danni a persone. Il mezzo è andato distrutto.

Tutte le notizie di Pontedera