Incendio in una scuola elementare alla periferia di Firenze

Un incendio è scoppiato in una scuola elementare a Firenze, in via di Mantignano. Una plafoniera ha preso fuoco per cause ancora da chiarire ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Firenze Ovest.

Il personale scolastico ha provveduto all'estinzione del principio di incendio e ha fatto evacuare la scuola. Si è trattato di una procedura standard, visto che non ci sono persone coinvolte nel rogo.

I vigili del fuoco hanno spento l'incendio con un estintore e stanno effettuando i controlli del caso.

