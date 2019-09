"Frenare l'aumento Tari con il tesoretto di Alia": la proposta di FdI-Centrodestra a Empoli

Prima riportare la quota delle partecipazioni dell'Empolese Valdelsa al 15% invece che all'11% attuale, poi procedere alla redistribuzione dei 3 milioni di avanzo in parte giunti prima dell'accorpamento in Alia, così da avere un tesoretto per gli 11 comuni di circa 450mila euro da spalmare per mitigare l'aumento della Tari.

Questa la proposta dei consiglieri comunali Andrea Poggianti e Federico Pavese di Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli, portata come mozione nel Consiglio comunale di oggi (ma essendo come ultimo punto dell'ordine del giorno su 35 si prevede che potrà essere rimandato alla successiva assise).

Poggianti ha affermato di avere scritto questa mozione a 4 mani con il 'collega' di partito, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, e che sarà presentata dal centrodestra in tutti gli 11 comuni.

"L'avanzo di 3 milioni di euro, messi a consuntivo nel 2016 (6 mesi dopo che Publiambiente era confluita in Alia assieme ad altri tre aziende incaricate della gestione dei rifiuti, Quadrifoglio, Asm e Cis), sono stati tenuti dal cda di Alia come 'tesoretto' - spiegano i consiglieri - senza chiedere parere ai sindaci e ai soci".

"In questi anni abbiamo assistito anche alle proteste per la rappresentatività ridotta dell'Empolese Valdelsa in Alia, una percentuale dell'11% nonostante Publiambiente avesse portato immobili e automezzi di proprietà all'interno di Alia", affermano.

"Si prevede una nuova patrimonializzazione che porterà all'originario valore di quote, il 15% circa. Dopo questa scelta noi vogliamo che le amministrazioni spingano per portare la percentuale spettante dei 3 milioni di avanzo nelle casse comunali, ossia 450mila euro circa". Questi soldi potrebbero essere spesi in qualsiasi modo, FdI propone la "redistribuzione democratica a tutti i cittadini", per una media approssimativa di 3 euro a persona, tra i 10 e i 15 euro per famiglia. Quanto servirebbe a calmierare un paventato aumento della Tari.

"Secondo quanto abbiamo appreso, il sindaco Barnini sarebbe d'accordo verso questa proposta - concludono -, si tratta di approvarla. Saremmo d'accordo anche se venisse emendata per farla approvare a nome dell'opposizione, il fine giustifica i mezzi".

Elia Billero

