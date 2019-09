Fridays For Future Empoli, dopo il sit in delegazione invitata in Consiglio comunale

Il Fridays For Future che ha coinvolto migliaia di persone, di giovani studenti nel mondo e quindi anche in Italia, si è svolto nel pomeriggio di oggi anche a Empoli, come in tante altre città della Toscana, con un sit in davanti al palazzo Municipale in via Giuseppe Del Papa.

Tanti giovani, molti adolescenti con i loro cartelli e i loro messaggi ambientalisti si sono dati appuntamento in centro. Hanno parlato Costanza Hippoliti per FFF e Giada Bendetti di Empulita. È intervenuto anche Stefano Busoni, presidente Legambiente Empolese Valdelsa.

Il corteo è proseguito poi in piazza Matteotti dove è andata in scena una ripulitura del giardino pubblico. Una delle rappresentanti di FFF Empoli, Caterina Campigli, è quindi intervenuta in apertura del Consiglio Comunale che si è svolto in serata.

Alla manifestazione, per rappresentare il sostegno dell’amministrazione comunale al movimento Fridays For Future, erano presenti il vicesindaco Fabio Barsottini, l’assessore all’ambiente Massimo Marconcini e il presidente del Consiglio Comunale Alessio Mantellassi.

Fonte: Comune di Empoli

