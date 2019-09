Fridays for future, le scuole di Figline in piazza

In occasione della settimana mondiale sul clima, anche l'Istituto Comprensivo di Figline ha aderito al terzo sciopero globale del clima indetto dal movimento Fridays for future.

Oggi dalle 10,30 alcune classi delle scuole primarie, secondarie e dell'infanzia, per un totale di circa 500 alunni, sono scesi in piazza Ficino per un flash mob, con tanto di cartelli e striscioni, per unire la propria voce a quella di molti giovani che, contemporaneamente, stanno manifestando in tutto il mondo per sensibilizzare i propri concittadini alla lotta contro il cambiamento climatico e per promuovere lo sviluppo sostenibile.

Durante la mattinata gli alunni si sono alternati al microfono per lanciare il loro appello: da "basta con la plastica" a "vogliamo un mondo sostenibile", da "puliamo la Terra" fino ad un corale "Siamo con Greta".

Presenti anche la Dirigente scolastica Barbara Bucciolini, la Sindaca Mugnai, il vicesindaco Raspini e l'assessore Farini.

"Il flash mob di oggi è nato spontaneamente, come iniziativa delle classi e dei loro docenti che non ho potuto che accogliere con grande piacere - - ha spiegato la dirigente Bucciolini -. Sono molto felice che tutti gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo abbiano fatto rete nell'organizzare il tutto e che sensibilizzino ogni giorno i nostri alunni ai temi ambientali così importanti per il nostro pianeta. Li ringrazio quindi, uno ad uno, per l'impegno e per la bellissima manifestazione di oggi".

“Portare in piazza i ragazzi delle scuole, anche quelli più piccini, significa non solo avere una grande sensibilità verso le tematiche ambientali, ma anche avere chiaro l’importante ruolo che la scuola ha nella formazione dei nostri piccoli cittadini - hanno commentato la Sindaca Mugnai, il vicesindaco Raspini e l’assessore Farini -. Oggi più che mai c’è bisogno di avere uno sguardo più ampio possibile su ciò che accade intorno a noi e insegnare agli alunni che ognuno, nel suo piccolo, può dare il proprio contributo al cambiamento. Grazie quindi alle insegnanti, alla dirigente scolastica e a tutto il personale per la dedizione con la quale svolgono il loro lavoro e per adottare uno sguardo che va oltre l’aula didattica”.

