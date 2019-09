I giovani hanno a cuore l’ambiente, prima iniziativa della Consulta sancascianese

L’idea è partita da due giovani appassionati di tematiche ambientali, Stefano Mori e Filippo Bartoli, che insieme a Marco Andreini e Gregorio Zielmi, in nome della salute del pianeta hanno deciso di mettere in piedi l’associazione 4 BEEScheri, con tutte le azioni e le buone pratiche che ne conseguono. Una proposta che ha letteralmente contagiato il gruppo della neoconsulta dei Giovani di San Casciano di cui fanno Mori e Bartoli con l’obiettivo di creare e portare avanti progetti e iniziative di riflessione e sensibilizzazione volti alla tutela e alla valorizzazione dei beni ambientali.

Domani, sabato 28 settembre dalle ore 9, all’indomani del Friday for Future, la prima iniziativa “#Trashchallenge Cleanup Day” che vede protagonisti i 4 BEEScheri e la Consulta dei Giovani, impegnati a pulire e rimuovere i rifiuti lungo gli argini della Pesa, nel tratto che va da San Casciano a Cerbaia. Gli organizzatori dell’evento, che si avvale del patrocinio del Comune, raccomandano di indossare abbigliamento comodo e di portare una borraccia per l’acqua. Gli strumenti necessari per la raccolta dei rifiuti, come guanti e sacchi, saranno forniti dagli stessi giovani. “E’ un’iniziativa simbolica e nello stesso tempo fondata su un’azione corale e concreta - dice il consigliere comunale Duccio Becattini, delegato alle Politiche giovanili - i giovani di San Casciano hanno a cuore l’ambiente in cui vivono e intendono prendersene cura nel ruolo di cittadini attivi. Alcuni di loro entreranno a far parte della Commissione Ambiente della Consulta dei Giovani e insieme alla Consulta elaboreremo proposte e iniziative che dimostrino l’importanza di agire localmente per costruire e sviluppare, soprattutto nei più giovani, una coscienza civica rivolta alle tematiche ambientali e coinvolgere il più possibile e in maniera diretta coloro che crediamo possano cambiare e migliorare il nostro futuro: le nuove generazioni. Chi difende il pianeta, difende i propri sogni”.

Fonte: Ufficio Stampa

