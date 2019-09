Grave ciclista tamponato da un'auto a Montemurlo

Grave incidente questa mattina alle ore 7,30 alla rotatoria di via Rosselli - via Scarpettini a Montemurlo. Un'auto Fiat 500, proveniente da Montale e diretta in direzione Prato, all'immissione sulla rotatoria, non si è accorta della presenza di un ciclista e l'ha tamponato. Le condizioni dell'uomo, un montemurlese di 57 anni, sono apparse subito molto gravi ed è stato trasportato all'ospedale Santo Stefano di Prato in codice rosso.

Sul posto è prontamente arrivata la Polizia Municipale, che ha avviato subito le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente, provvedendo anche a sequestrare entrambi i mezzi in conseguenza delle gravi condizioni del ciclista.

Il conducente dell'auto, un uomo di 27 anni residente a Montecatini Terme, è stato subito sottoposto all'alcol test ma è risultato negativo. Probabilmente l'urto è avvenuto a causa di una distrazione: immettendosi sulla rotatoria l'automobilista ha controllato alla sua sinistra non accorgendosi della presenza del ciclista. Spetterà comunque alle indagini della polizia municipale stabilire l'esatta dinamica del sinistro.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Montemurlo