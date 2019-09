Hasi, controlli Arpat: rispettati i valori limite previsti dall’autorizzazione

Nel mese di settembre 2019 l’Agenzia ha inviato alla Regione Toscana, in qualità di Autorità competente, gli esiti dei propri controlli relativi alle emissioni più significative delle installazioni gestite da Herambiente servizi industriali (Hasi - ex Waste Recycling) a Castelfranco di Sotto in via Malpasso e da Consorzio Aquarno (ex Ecoespanso) a Santa Croce Sull'Arno in via San Andrea.

Entrambi gli impianti gestiscono rifiuti liquidi, conferiti su gomma per Hasi e tramite fangodotto per Consorzio Aquarno.

In entrambi gli impianti, i controlli hanno evidenziato il rispetto dei valori limiti previsti dagli specifici atti autorizzativi, come è possibile vedere dai dati di seguito riportati.

Nel mese di giugno 2019 sono state campionate, presso l’installazione Hasi a Castelfranco di Sotto, le emissioni dei camini E2 e E3, ritenute più critiche dal punto di vista ambientale, per valutare l’efficacia dei sistemi di abbattimento.

Nella seguente tabella sono riassunti i risultati misurati in campo e successivamente in laboratorio; come si può rilevare è stato verificato il rispetto dei valori limiti previsti.

Valore Limite Emissione autorizzato (mg/Nm3) Valore riscontrato (mg/Nm3) Emissione E2 Portata --- 3.051 Nm3/h Polveri 5 Non effettuata Carbonio Organico Totale 20 1,8 Monossido di carbonio 100 7,1 Ossidi di azoto 350 20,5 Acido cloridrico 15 0,3 Emissione E3 Portata --- 15.498 Nm3/h Ammoniaca 5 3,3 Acido solfidrico 5 0,1 Carbonio Organico Totale --- 231,1 composti organici volatili (tab. D classi I + II) 20 1,6 composti organici volatili totali (tab. D (classi I + II+III+IV+V) 50 28,6 sostanze organiche volatili totali (tab. A1 classe III) 5 0,1 Il sistema di abbattimento piuttosto complesso da cui deriva l’emissione E2 raccoglie tutti gli sfiati della sezione di stoccaggio e trattamento, con esclusione dei serbatoi per acidi e basi, che vengono inviati ad una linea diversa di abbattimento con scrubber ad umido, da cui deriva l’emissione E1. I componenti della linea di abbattimento dell’emissione E2 sono i seguenti: guardia idraulica,

combustore termico rigenerativo,

reattore di contatto con dosaggio di calce e carbone attivo,

filtro a maniche,

scrubber di lavaggio,

filtro di guardia a carbone attivo

emissione al camino.

Il sistema di abbattimento, legato al sistema di aspirazione degli sfiati della sezione di trattamento biologica dei rifiuti liquidi, da cui deriva l’emissione E3, è costituito da uno scrubber a doppio stadio acido/base-ossidante. Le correnti gassose derivanti dagli ispessitori finali sono inviate invece ad una differente linea di abbattimento con scrubber ad umido, da cui deriva l’emissione E4. Nei mesi di maggio e luglio 2019 sono stati campionati i parametri microinquinanti e macroinquinanti all’emissione E1 dell’installazione Consorzio Aquarno - Unità Locale di Santa Croce Sull'Arno (ex Ecoespanso). Nella seguente tabella sono riassunti i risultati misurati in campo e successivamente in laboratorio ed i valori limite di riferimento autorizzati: anche in questo caso è stato verificato il rispetto dei valori limiti previsti. Emissione E1 Valore Limite Emissione autorizzato (mg/Nm3) Valore riscontrato (mg/Nm3) Portata --- 34.645 Nm3/h Carbonio Organico Totale 10 < 1 Monossido di carbonio 50 4,3 Ossidi di azoto 200 165 Biossido di zolfo 50 6 Polveri 10 2,53 Ammoniaca 30 1,79 Acido cloridrico 10 0,80 Acido fluoridrico 1 0,19 cadmio + tallio e loro composti 0,05 < 0,0001 mercurio e suoi composti 0,05 0,0044 metalli e loro composti 0,5 0,0038 Diossine e Furani 0,1 x 10-6 0,023 x 10-6 Idrocarburi Policiclici Aromatici 1 x 10-2 0,101 x 10-3 PoliCloroBifenili 0,5 0,115 x 10-5 Sulla linea di emissione E1 sono presenti impianti di abbattimento costituiti da post-combustore, riduzione selettiva non catalitica, sezione di brusco raffreddamento, filtro a maniche, torre lavaggio a doppio stadio, a servizio delle sezioni di essiccamento, pirolisi e sinterizzazione.

Fonte: Arpat - Ufficio stampa

