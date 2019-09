Incidente in A1 con due moto, elisoccorso sul posto

Poco prima delle 12:30 sull'autostrada A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione di Firenze a causa di un incidente, avvenuto al km 375, in cui sono rimaste coinvolti due motocicli e una persona è rimasta ferita. Alle 14:30 circa il tratto è stato riaperto.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, l'elisoccorso Pegaso, le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Sul luogo dell'evento sono stati registrati 6 km di coda in direzione di Firenze.

Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Firenze si consiglia, dopo l'uscita obbligatoria a Valdichiana, di percorrere la Strada Provinciale 327 verso Fogliano per poi seguire le indicazioni per Pieve al Toppo, quindi Badia al Pino, in modo da raggiungere Arezzo dove rientrare in autostrada in direzione di Firenze.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 501 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre), sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.

Tutte le notizie di Monte San Savino