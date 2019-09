Camion contro auto in Fi-Pi-Li, traffico bloccato tra Ginestra e Lastra a Signa

Per tutta la mattina di oggi, venerdì 27 settembre, si sono registrati disagi sulla viabilità della Fi-Pi-Li tra le uscite di Montelupo e Ginestra Fiorentina. Non solo i lavori che da mesi, purtroppo, accompagnano il lento viaggiare dei pendolari automobilisti. Stavolta anche un incidente tra un camion e un'auto ha causato lo stop del traffico tra le uscite di Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa. La sgc si è vista bloccare il traffico in direzione Firenze, con i cartelli luminosi che obbligavano i viaggiatori a uscire prima a Montelupo, poi a Empoli Centro, per non imboccare quello che è diventato un 'vicolo cieco'. Sul posto la polizia stradale. Non si segnalano feriti. A peggiorare la situazione traffico, si è aggiunto lo sciopero del personale ferroviario in Toscana. Molti si sono dovuti sobbarcare un viaggio in auto che sta diventando lungo e difficile. Alcuni passeggeri hanno lamentato oltre 90 minuti di attesa in strada.

