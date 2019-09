Incontro su sessismo e patriarcato al Circolo Arci Isolotto

Donata Bianchi Consigliera comunale PD, Firenze: “Sessismo e patriarcato nelle relazioni, nella società e nel lavoro”. Un incontro domani, sabato 28 settembre, presso il Circolo Arci Isolotto in via Maccari, 104 Nel PD è in corso un processo che dovrà portare a ripristinare uno strumento di partecipazione, aperto anche alle persone che non sono iscritte al PD ma che hanno partecipato alle primarie. L'obiettivo è la costituzione, entro ottobre, con l’elezione degli organismi dirigenti della Conferenza delle donne democratiche. La Conferenza è un organismo autonomo rispetto al PD, previsto dallo Statuto, ma che fino a oggi non era mai stato costituito. La Conferenza sarà un luogo di confronto sulle scelte del partito, di riflessione politica e di elaborazione di proposte che le donne democratiche proporranno all’intero partito e condivideranno anche con le donne impegnate nelle associazioni e nelle comunità locali. A livello metropolitano si è costituito un gruppo di lavoro che sostiene questo percorso ed ha iniziato a organizzare alcune iniziative di confronto su temi politici importanti, avviando un percorso di riflessione e di confronto di saperi, esperienze e idee per un'azione politica delle donne in una società in continuo cambiamento e attraversata da processi che alimentano le diseguaglianze e le condizioni di esclusione. Il primo appuntamento fu alla Festa dell’Unità il 4 settembre sul tema donne e lavoro. Il secondo domani sabato 28 settembre su “Sessismo e patriarcato nelle relazioni, nella società e nel lavoro” , presso il Circolo Arci Isolotto in via Maccari, 104

APERTO A TUTTE E TUTTI.

Questo il programma dei lavori:

10,00 Saluti e introduzione Prima Sessione. Coordina Francesca Bertini, attivista G.D. Patriarcato: storia di un concetto e di un modello di organizzazione del potere e della società, Anna Loretoni, Scuola di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa Genere e relazioni: la sfida del cambiamento, Eleonora Pinzuti, esperta di Formazione e pari Opportunità I diritti delle persone trans e intersex, Daria Campriani, attivista trans di Intersexioni Il volto violento delle relazioni, Anna Bainotti, operatrice, membro consiglio direttivo associazione Artemisia

13-14 Pausa pranzo

Seconda Sessione. Coordina Sandra Baragli, consigliera comunale Bagno a Ripoli Patriarcato tra lavoro e politica, Vittoria Franco, già ricercatrice alla Scuola Normale Superiore di Pisa Sessismo e patriarcato nel mondo del lavoro, Cristina Arba, coordinamento donne CGIL Le sfide dell’accoglienza dal punto di vista delle donne, Sanaa Ahmed, responsabile culturale della Moschea di Firenze e vice Presidente Biblioteca della Pace Sessismo e patriarcato nella rappresentanza politica, Adele Bartolini, assessora Comune di Reggello Sessismo nelle professioni: una riflessione dal mondo delle Arti, Ornella Grassi, attrice e regista Comunicazione e generi, Geraldina Fiechter, giornalista

16,30 Verso una progettazione condivisa: le parole chiave

