La biblioteca di Pistoia torna ad aiutarti per trovare lavoro

Riprendono alla biblioteca San Giorgio i corsi di Arti - Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, rivolti a chi desidera acquisire strumenti utili per la ricerca di un'occupazione o per il proprio riposizionamento all'interno del mondo del lavoro.

Registra il tuo futuro è il tema che verrà trattato mercoledì 2 ottobre, 6 novembre e 4 dicembre; Strategie efficaci per affrontare il colloquio di lavoro è l'argomento di mercoledì 16 ottobre, 20 novembre e 18 dicembre 2019. Si tratta di due diversi corsi, distinti e indipendenti.

Gli incontri si tengono il mercoledì mattina alle ore 10, nella sala Corsi, al secondo piano della biblioteca.

Registra il tuo futuro è un seminario di presentazione degli strumenti più appropriati ed efficaci per promuovere la propria candidatura nelle aziende. Il laboratorio ha l'obiettivo di far conoscere ai partecipanti i diversi canali che le aziende utilizzano per la pubblicazione degli annunci. Le tematiche affrontate sono: come candidarsi, la lettura dell'annuncio, Idol Web, siti di ricerca del lavoro, i link delle grandi aziende "lavora con noi".

Strategie efficaci per affrontare il colloquio di lavoro è un laboratorio che ha l'obiettivo di far acquisire consapevolezza degli strumenti più utilizzati nei processi di selezione del personale e conoscere le varie tipologie di colloquio (colloquio individuale, prove di gruppo, assessment center). Durante l'incontro saranno illustrate strategie e metodologie per sostenere e gestire con successo la propria performance durante il colloquio di selezione.

La partecipazione ai corsi è gratuita e aperta a tutti. È obbligatoria la prenotazione via mail a giovani.pistoia@regione.toscana.it oppure recandosi in biblioteca dove verrà compilato e firmato un apposito modulo predisposto al banco accoglienza. Le richieste saranno accolte in ordine di arrivo, fino al raggiungimento del numero massimo di 15 iscritti e ai partecipanti verrà inviata una mail di conferma di avvenuta iscrizione. Per frequentare il corso, è necessario essere iscritti alla biblioteca San Giorgio. Chi non è ancora iscritto, può comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare l’iscrizione prima dell’inizio del corso stesso

Per essere aggiornati sulle notizie provenienti dai Centri per l'impiego del Servizio Lavoro Pistoia consultare la pagina facebook https://www.facebook.com/centroimpiegopistoia

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa

