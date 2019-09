A Lastra a Signa il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

Dal 1° ottobre a Lastra a Signa partirà il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Il censimento permette di misurare le principali caratteristiche socio-economiche della popolazione dimorante abitualmente in Italia.

Il censimento si articolerà in due rilevazioni: dal 1° ottobre al 13 novembre consisterà nella rilevazione porta a porta di tutte le famiglie presenti in una data area da parte di un incaricato del Comune, munito di cartellino di riconoscimento e di tablet, che effettuerà l'intervista direttamente al domicilio della famiglia.

Nella seconda rilevazione che si terrà dal 7 ottobre al 20 dicembre, le famiglie saranno selezionate su base campionaria e contattate da Istat tramite una lettera, nella quale saranno invitate alla compilazione on-line del questionario. Al questionario si potrà rispondere direttamente online, oppure con l’aiuto dei rilevatori. Per informazioni è possibile rivolgersi al numero verde di Istat 800811177 (attivo dal 10 ottobre 2019) o scrivere una email a: censimentipermanenti.popolazioneareale@istat.it oppure contattare il numero del'ufficio comunale censimento: 0558743219, email: anagrafe@comune.lastra-a-signa.fi.it.

La rilevazione non interessa l'intera città e tutte le famiglie. Le famiglie coinvolte saranno avvisate tramite apposite comunicazioni trasmesse direttamente da Istat e/o tramite rilevatori selezionati appositamente dal Comune.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Lastra a Signa