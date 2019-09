Lavori Acque a Fucecchio, invertito senso di marcia in via Tea

Proseguono a Fucecchio i lavori di estensione ed allacciamenti alla rete idrica che portano con sé una nuova modifica alla viabilità. Da oggi, venerdì 27 settembre, e fino al termine dell’intervento, è infatti invertito il senso unico di marcia in via Tea con direzione via Trento/via Pacchi. Pertanto chi percorre via Trento provenendo da corso Matteotti ha l'obbligo di svolta a sinistra verso via Pacchi/piazza La Vergine, mentre chi percorre via Trento dal lato opposto, all'incrocio con via Tea, ha l'obbligo di procedere diritto verso via Pacchi/piazza La Vergine. Uno modifica volta a rendere più snella la viabilità nel centro di Fucecchio e favorire la circolazione stradale in un’arteria primaria come via Battisti che, soprattutto in alcune ore del giorno, risulta sempre molto trafficata.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

