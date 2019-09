Lavori su via di Rimaggio, il cantiere chiuderà a metà ottobre

Si contano ormai i giorni per la chiusura dell’intervento sull’acquedotto di via di Rimaggio. L’intervento, partito nel dicembre 2018, era uno dei più attesi dalla cittadinanza dopo le rotture ravvicinate registrate sulla tubazione esistente ed era stato organizzato in urgenza di comune accordo tra l’Amministrazione Comunale e gestore.

Oggi questo intervento è vicino alla chiusura. I tecnici sono impegnati in questi giorni nella sostituzione di un tratto di vecchia condotta in amianto-cemento, non rimossa subito perché funzionale ad accelerare altre lavorazioni in corso, ed il 14 ottobre prossimo, data prevista per la conclusione definitiva ed ufficiale dei lavori, via di Rimaggio sarà riconsegnata alla cittadinanza dotata di un nuovo sistema acquedottistico.

Ricordiamo che, nello specifico, l’intervento è consistito nella posa di due tubazioni DN 400 (40 centimetri di diametro) e di una DN 100 per 500 metri l’una e quindi per complessivi 1,5 chilometri di nuova rete e 30 nuovi allacciamenti. L’investimento finale di tali lavori ammonta a circa 500 mila euro. Ricordiamo anche, però, che, come già accennato, l’intervento ha consentito di rimuovere le vecchie condotte in cemento-amianto e di sostituirle con delle nuove tubazioni in ghisa sferoidale.

Rimangono da realizzare i tappeti definitivi di asfalto e la successiva segnaletica orizzontale che, per motivi climatici e di perfetto assestamento dei ripristini saranno eseguiti a primavera.

Fonte: Publiacqua

