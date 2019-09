Leonardo, a Bruxelles iniziativa in favore di Unicef sulle favole scritte dal Genio

Una serata tra arte e musica all'insegna della beneficenza, nel segno di Leonardo. È quella che è andata in scena ieri al teatro Bozar di Bruxelles per celebrare il genio leonardesco nel cinquecentenario della morte valorizzando un aspetto particolare della ricerca e della cultura: musica e narrazione delle favole per bambini. 'Leonardo 4 Children', questo il titolo dell'iniziativa organizzata dalla Fondazione Carrano e Unicef a favore di tre progetti in Ucraina, Kenia e Giordania, col patrocinio di Regione Toscana e Regione Lombardia, Commissione e Parlamento Ue, Unesco e la Regina del Belgio, che celebra sia l'anniversario di Leonardo che quello, il 30esimo, della Dichiarazione dei Diritti dell'Infanzia.

L'obiettivo è aiutare i bambini bisognosi attraverso le favole ideate da Leonardo con un concorso. 709 le bambine ed i bambini provenienti da tutta Europa che si sono cimentati nell'interpretazione dei racconti con disegni o musica classica. Il tutto raccolto in un libro della casa editrice fiorentina Giunti. Ieri a Bruxelles la premiazione e l'esibizione dei ragazzi, tra i quali anche il fiorentino Leone Pini, vero e proprio talento del violino che a 9 anni ha interpretato la lettura della favola ‘L'acqua depurata'.

"Trovo bellissimo – ha detto l'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo – che tanti piccoli ‘geni' ieri sera siano riusciti a legare due regioni,la Toscana e la Loira, che Leonardo ha voluto accostare. Durante il 2019 tantissime sono state le mostre, le conferenze e altre manifestazioni che queste due regioni hanno promosso su Leonardo e sul Rinascimento, a Vinci a Chambord, ma anche sull'intero territorio regionale. Un evento come questo ci fa scoprire un lato poco conosciuto delle poliedriche capacità del nostro illustre conterraneo e questo ci rende orgogliosi".

La serata si è conclusa con una degustazione di vini che il Consorzio Consorzio Vino Chianti Classico ha gentilmente offerto.

Fonte: Regione Toscana

