Leonardo e la geologia, conferenza a Vinci con Domenico Laurenza

Tornano alla Biblioteca leonardiana di Vinci gli “appuntamenti d'autore con alcuni tra i maggiori studiosi a livello internazionale di Leonardo. Sabato 28 settembre alle ore 10.30 sarà la volta di Domenico Laurenza, storico della scienza con interessi nel campo della storia dell’arte e dell’iconografia scientifica e specialista dell’opera di Leonardo essendosi occupato di storia dell’anatomia e della tecnologia nel Rinascimento.

La conferenza presenterà uno degli ambiti meno noti dell’opera di Leonardo: gli studi di geologia. Laurenza tratterà della fondamentale connessione con la ricerca anatomica, in nome dell’analogia micro-macrocosmica, della dimostrazione dell’origine animale dei fossili marini e della scoperta della storia della terra anche come sviluppo delle contemporanee scoperte geografiche del fiorentino Amerigo Vespucci.

Sarà anche l’occasione per presentare in anteprima nuove scoperte emerse nel corso della preparazione della nuova edizione del Codice Leicester (Oxford University Press), un manoscritto di Leonardo largamente incentrato sullo studio della terra.

Domenico Laurenza è consulente scientifico di SchroederArts, New York e del Museo Galileo di Firenze. Ha insegnato e svolto attività di ricerca presso la McGill University di Montreal, la Columbia University di New York, il Trinity College di Dublino e altre istituzioni e università italiane e straniere. Numerose sono le sue pubblicazioni su temi leonardiani, molte delle quali tradotte in inglese e altre lingue. Ha tenuto la XLIII Lettura Vinciana (Vinci, Biblioteca Leonardiana 2004) ed è membro della Commissione per l’Edizione Nazionale dei Manoscritti e dei Disegni di Leonardo da Vinci.

Fonte: Comune di Vinci - ufficio stampa

Tutte le notizie di Vinci