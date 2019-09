Lettere di madri che hanno perso i figli: primo percorso di 'Lettere senza confini' a cura della giornalista Gaia Simonetti

E’ stato un viaggio interno con tante salite. E’ iniziato, scavando dentro di sé, con l’aiuto del coraggio per arrivare ad oltrepassare il tunnel del dolore.

Si conclude il primo percorso del libro “Lettere senza confini”( ADV edizioni), curato dalla giornalista fiorentina Gaia Simonetti, con un presente come addetto stampa della Lega Pro.

Il libro raccoglie le lettere di 6 madri di Firenze, Mantova e Amatrice indirizzate ai figli e alle figlie che non ci sono più. Scomparsi in incidenti stradali, vittima di femminicidio, col terremoto di Amatrice e un bimbo mai nato.

Gli scritti delle mamme, che usano anche tempi verbali al futuro, hanno generato due borse di studio per Amatrice. Ed ogni anno, una borsa di studio sarà intitolata, grazie anche ad Adra, alla memoria dei ragazzi destinatari delle missive.

“Parla il coraggio delle mamme: da Firenze per Amatrice” è il titolo del confronto, aperto al pubblico, che si tiene venerdì 4 ottobre dalle 17,30 alle 19 presso la Sala polivalente della Chiesa avventista in via del Pergolino 1 a Firenze. L’evento rientra nel calendario Off della rassegna Eredità delle Donne, curata da Serena Dandini.

L’incontro, moderato dall’emittente radiofonica Rvs Firenze, ripercorrerà le tappe che si sono succedute in 9 mesi, attraverso il racconto delle madri, poi diventate squadra affiatata, unita nella comune determinazione a perseguire e trasmettere valori come la speranza, l’amore e la solidarietà.

E’ in programma anche la testimonianza di Claudia, giovane studente di Amatrice, che con Massimiliano ha ricevuto una borsa di studio dal libro.

Il 5 ottobre, alle 17,30, invece, il coraggio animerà l’incontro “Donne coraggiose, un dialogo con le autrici” condotto da Iacopo Melio alle Officine Garibaldi di Pisa.

Interverranno Gaia Simonetti e Giovanna Carboni, mamma di un donatore.

