Nasconde coltello da 25 cm nei pantaloni: denunciato a Montecatini

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Montecatini Terme hanno denunciato in stato di libertà un romeno di 49 anni, pregiudicato, domiciliato a Montecatini Terme. I militari lo hanno trovato a piedi il pregiudicato romeno mentre percorreva a piedi via Puccioni. Nel corso delle perquisizione personale, l’uomo veniva trovato in possesso di un pericoloso e affilatissimo coltello a scatto lungo ben 25 cm e occultato all’interno dei pantaloni.

L’uomo, pertanto, veniva denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pistoia, mentre l’arma bianca rinvenuta è stata sottoposta a sequestro,

Tutte le notizie di Montecatini Terme