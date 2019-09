Nausicaa assume: 13 posti per operatori ecologici. Ecco il bando

Prosegue spedito il piano di assunzioni di Nausicaa Spa, la multiservizi del Comune di Carrara. Infatti, dopo i sei bandi per: 4 farmacisti, 2 impiegati, un addetto informatico, 3 operatori cimiteriali, 6 educatori e 3 operatori socio-assistenziali sono state appena pubblicate le selezioni per 13 operatori ecologici

Il bando è visionabile sul sito web www.nausicaacarrara.it e sarà finalizzato alla formazione di una graduatoria (valida tre anni) da utilizzare per le assunzioni a tempo indeterminato di 13 addetti alla raccolta e allo spazzamento da inserire nel servizio di raccolta porta a porta e nelle attività accessorie del servizio igiene urbana di Nausicaa Spa. Le graduatorie potranno poi essere utilizzate dalla società per eventuali altre assunzioni a tempo indeterminato o determinato.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Tra i requisiti richiesti, il candidato deve possedere: la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di Paesi terzi nel caso in cui sia titolare del diritto di soggiorno, o dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria; i diritti civili e politici e non aver riportato condanne penali o procedimenti penali; idoneità psico-fisica alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto della selezione; di avere assolto agli obblighi scolastici; di essere in possesso di patente di guida categoria C e/o CQC.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata, a pena di inammissibilità,

entro e non oltre le ore 12.00 del 9 ottobre 2019. Tale termine è perentorio, pertanto non saranno ammessi a partecipare alla selezione i candidati le cui domande siano pervenute dopo il termine indicato. Le domande di ammissione potranno essere consegnate in busta chiusa, con sopra apposta la dicitura “Selezione ADDETTI ALLA RACCOLTA E ALLO SPAZZAMENTO 2019”, al protocollo aziendale (in Viale Zaccagna n° 18 c/o Nausicaa Spa) dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle 12.00, a mano o tramite servizio postale (in tal caso, farà fede il timbro postale) o equivalente forma. Per il quadro completo dei requisiti e delle modalità di partecipazione si rimanda al bando e ai moduli scaricabili sul sito www.nausicaacarrara.it.

Fonte: Ufficio Stampa

