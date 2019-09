Oratorio Calasanzio, evento di presentazione delle attività per il nuovo anno

Venerdì 4 ottobre dalle 15 alle 18 e sabato 5 dalle ore 10 alle 18 presso l'Oratorio Calasanzio in Via Carrucci n.13 ad Empoli, l'Associazione Calasanzio in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano Firenze ha il piacere di invitare bambini e ragazzi per scoprire tutti insieme le attività proposte per il nuovo anno. Saranno due occasioni interamente dedicate allo sport e alla cultura, valori da sempre promossi e perseguiti dall’Associazione. I ragazzi potranno così sperimentare alcune iniziative a loro dedicate per l'occasione, con il nuovo Centro Sportivo impreziosito anche da divertentissimi giochi gonfiabili, per piccini e non solo.

Qui il volantino

Fonte: Associazione Calasanzio

Tutte le notizie di Empoli