Una donna è rimasta gravemente ferita in un incidente tra Castelfiorentino e Montespertoli nella prima mattinata di oggi, venerdì 27 settembre. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, ma è avvenuto in via Bacci in prossimità della frazione montespertolese di Ortimino.

Da una prima ricostruzione pare che si siano scontrati un'auto e un autocarro; ad avere la peggio è stata una donna a bordo della macchina. L'incidente è avvenuto poco dopo le 8.

Sul posto sono intervenuti l'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Castelfiorentino. Dapprima il codice di soccorso era giallo, ma è diventato rosso ed è stato necessario l'arrivo dell'elisoccorso. La ferita è stata portata a Cisanello da Pegaso.

Il traffico al momento è bloccato. La polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa sta svolgendo i rilevamenti e ha chiuso parte della Sp4, anche se a breve dovrebbe essere riaperta.

