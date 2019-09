Piantare nuovi alberi a Montelupo: l'idea del Comune nella giornata per il clima

Nel giorno dello sciopero generale per il clima il comune di Montelupo lancia un'idea per piantare nuovi alberi sul proprio territorio. Usando uno slogan da altri settori, l'operazione del comune di Montelupo potrebbe essere sintetizzata con "2x1".

In pratica se cittadini, associazioni, gruppi informali, scuole scelgono di acquistare una pianta (fra quelle indicate dal comune), il Comune ne acquisterà e pianterà automaticamente un'altra.

Il progetto è ancora in corso di definizione proprio per la scelta delle tipologie di alberature, per l'individuazione dei luoghi di piantumazione, grazie anche al contributo di un’azienda del territorio specializzata nel settore.

L’obiettivo è far nascere un nuovo boschetto monospecie nell'area del Parco dell'Ambrogiana vicino alla scuola Margherita Hack, ma anche di ombreggiare meglio i giardini Beucaire nei pressi della scuola Baccio, la zona sportiva in riva destra della Pesa e della scuola Gianni Rodari alle Graziani.

"Numerosi cittadini sono stati colpiti da quanto accaduto in Amazzonia e a più riprese hanno invitato l'amministrazione comunale a dar vita a un progetto che permettesse di incrementare il numero degli alberi presenti sul territorio. Abbiamo pensato a un progetto che impegna sia i cittadini che la pubblica amministrazione in un'azione congiunta, in cui è fondamentale lo spirito di iniziativa della comunità. Ci tenevamo a presentare oggi il progetto, in occasione del Friday for Future. Questo movimento ha il pregio di aver smosso la coscienza delle persone, di coinvolgere le generazioni più giovani che stanno imponendo ai decisori un netto cambio di marcia sulle politiche ambientali. Montelupo partecipa convintamente alle iniziative contro il cambiamento climatico", afferma l'assessore all'ambiente Lorenzo Nesi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - ufficio stampa

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino