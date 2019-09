Più polizia a Empoli, Pavese (FdI-Centrodestra): "Barnini doveva scrivere a Salvini"

Il sindaco di Empoli Brenda Barnini ha scritto al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese per chiedere più forze dell'ordine. La notizia ha causato la reazione di Federico Pavese, consigliere comunale di Fratelli d'Italia-Centrodestra, il quale ha scritto quanto segue.

"Ha fatto bene, perché Empoli merita di più, Empoli non merita di essere spesso sulle cronache locali e anche nazionali per episodi di risse e violenze, siano essi alla stazione o per le vie del centro storico, Empoli deve prendere coscienza che le 'isole felici' della tranquillità e della vivibilità purtroppo non esistono più. E i cittadini empolesi hanno bisogno di un controllo del territorio puntuale e capillare. Empoli non aveva bisogno, qualche mese fa di una diatriba consiliare fra un consigliere della Lega, che chiedeva, un po’ maldestramente, più controlli e forze dell’ordine e la stessa Brenda Barnini che gli rispondeva di chiedere a Salvini, allora titolare del Viminale. Empoli aveva bisogno che il sindaco di Empoli avesse scritto già in quell’occasione al ministro degli Interni. Fosse stato anche Belzebù".

