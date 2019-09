Polizia Municipale dell'Empolese Valdelsa, al via selezione per il nuovo dirigente

Si svolgeranno il prossimo 2 ottobre i colloqui conoscitivi per la selezione aperta con l’obiettivo di individuare il professionista che ricoprirà il ruolo di Dirigente del Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. L’incarico sarà di 3 anni dalla data della nomina, con facoltà dell’amministrazione di prolungarlo per tutto l’incarico del presidente dell’Unione, per arrivare quindi a quasi 5 anni.

L'incarico dell'attuale dirigente, la comandante della PM e PC dell’Unione Annalisa Maritan è in scadenza al prossimo lunedì 30 settembre 2019.

Il termine per le candidature è scaduto lo scorso 16 settembre. La procedura prevede che i candidati, una decina, siano valutati, anche sulla base di un colloquio conoscitivo.

Si tratta di una selezione ex articolo 110, comma 1, del D.Lgs. 267/00: non è un concorso ma un'indagine svolta da un nucleo valutativo nominato dal presidente dell’Unione Alessio Falorni. Nel frattempo, in attesa della nomina, dal 1 ottobre il segretario generale del Comune di Empoli e dell’Unione dei Comuni Rita Ciardelli assumerà ad interim il ruolo di Dirigente del Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile avvalendosi di due vicecomandanti da lei nominati.

Fonte: Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa

