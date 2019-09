Si disputerà domani la terza edizione della “Azzurri Partner Cup”, il torneo organizzato dalla FIGC per le squadre delle aziende “Top Sponsor” della Nazionale Italiana di calcio. Sui campi del Centro Tecnico di Coverciano, Poste Italiane si presenta come detentrice del trofeo ottenuto lo scorso anno battendo in finale i campioni uscenti della FIAT, ai rigori dopo una partita avvincente.

In occasione della cerimonia di premiazione, svoltasi a Roma il 16 ottobre scorso, alla presenza del Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini, Giuseppe Lasco - Vice Direttore Generale di Poste - ha annunciato l’intenzione di creare una vera e propria rappresentativa aziendale, come canale attraverso il quale creare lo spirito di squadra e di aggregazione tra colleghi e per veicolare all’esterno messaggi concreti di sostegno e di vicinanza al territorio

L’invito a partecipare a questa nuova avventura calcistica è stato rivolto a tutti dipendenti dell’Azienda tesserati in società di calcio dilettantistiche. Sono state 621 le iscrizioni raccolte sulla Intranet aziendale e 61 i colleghi che hanno partecipato all’ultima giornata di provini tenutasi a Roma.

A selezionare i 30 giocatori della rosa definitiva e a guidare la squadra è stato chiamato Angelo Di Livio, campione della Juventus e della Nazionale Italiana.

Attraverso le attività della Nazionale di calcio, Poste Italiane ha voluto moltiplicare le occasioni per finalizzare iniziative di solidarietà e di vicinanza ai territori, interpretando in una chiave popolare e divertente la sua vocazione di azienda socialmente responsabile.

Il debutto della Nazionale è avvenuto il 31 marzo 2019 nella città di Fano in occasione dell’evento di beneficenza “Insieme per l’Autismo”. Grazie alla partita disputata contro la Nazionale Cantanti è stato possibile contribuire alla raccolta fondi a favore della Tma Onlus, cooperativa sociale che si occupa di assistenza terapeutica alle persone colpite da disturbo dello spettro autistico.

Il 18 maggio 2019 si è poi svolto a Belluno un Triangolare amichevole con la Nazionale Cantanti e la Nazionale Italiana dei Sindaci nell’ambito dell’evento “In campo per ripartire”, promosso e organizzato dal Comitato “Gocce di Sole Onlus” per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni colpite dalla tempesta Vaia che ha investito le zone del bellunese nel mese di ottobre 2018.

Il 1° agosto si è infine giocata un’amichevole con il Mantova, in ritiro a Camugnano, un Piccolo Comune della provincia di Bologna che conta poco più di 1800 abitanti. L’evento di Camugnano è stata l’occasione per ribadire il legame tra l’Azienda e le comunità del territorio e dare evidenze concrete sul piano di interventi a favore dei Piccoli Comuni annunciato dall’ AD Matteo Del Fante il 26 novembre scorso nell’incontro romano “Sindaci d’Italia” tenutosi nel novembre scorso.

Fonte: Poste Italiane

