Presentazione del volume 'L'oratorio di Leonardo Da Vinci a Montevettolini'

In occasione del cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci, sabato 28 settembre 2019, alle ore 17, verrà presentato il volume dal titolo “L'oratorio di Leonardo Da Vinci a Montevettolini” di Filippo Lorenzi e Giovanni Malanima - Pagnini Editore 2019, seconda edizione riveduta e ampliata, in piazza Orazio Bargellini (sotto i lecci) a Montevettolini.

Saranno presenti Simona De Caro, Sindaco ed Elena Sinimberghi, Assessore alla Cultura del Comune di Monsummano Terme per dare risalto al legame che Leonardo da Vinci aveva con la Valdinievole e in particolare con il borgo di Montevettolini, una relazione testimoniata anche dal disegno che il Genio ha prodotto, datato 5 agosto 1473, in età giovanile.

A seguito di due articoli sul disegno di Leonardo da Vinci con la Veduta della Valdinievole, conservato agli Uffizi, datato “Dì di Santa Maria della Neve addì 5 daghossto 1473”, pubblicati sul “Bollettino dell’Accademia degli Euteleti di San Miniato” nel 2002 e 2003, il materiale di tale ricerca è stato raccolto e sviluppato in questo saggio da Filippo Lorenzi e Giovanni Malanima.

In particolare, è stato studiato l’oggetto per cui Leonardo in tale data si recò a Montevettolini: l’oratorio della Madonna della Neve, approfondendo così la sua storia, le opere d’arte in esso conservate e le attività religiose collegate.

Alcuni aspetti della ricerca che nella prima edizione erano stati solamente ipotizzati, hanno trovato, nella seconda edizione, un riscontro documentato attraverso l’uso di strumenti tecnologici e, con l’ausilio di un drone fornito di telecamera, è stato possibile verificare quanto allora immaginato.

Mentre prima era stata proposta solo una visione grafica attraverso l’uso della prospettiva, adesso è stato possibile avere la conferma attraverso una visione fotografica che ha permesso di individuare sul terreno, attraverso vari tentativi, il luogo corrispondente al punto

zenitale da cui sono state scattate le immagini comparabili al disegno di Leonardo.

Questo punto si colloca a circa trenta metri dalla facciata dell’oratorio della Madonna della Neve, a testimonianza che Leonardo il 5 d’agosto del 1473 ha concepito, proprio da quel luogo, quella visione.

La ricerca è ampiamente documentata nei pannelli espositivi della mostra “L’Oratorio di S. Maria della neve a Montevettolini. Un itinerario di architettura e arte nel segno di Leonardo” presente al Museo della Città e del territorio di Monsummano Terme, in corso fino al 20 ottobre 2019.

L’iniziativa è in collaborazione con l’Associazione Pro Loco Il Rondò di Montevettolini, nata come Associazione nel 1992 e divenuta Pro Loco nel 2016,con l’intento di valorizzare e promuovere il territorio, continuando a salvaguardare il borgo che, con le sue mura e le sue opere d’arte, ne costituisce l’identità.

Filippo Lorenzi

Ha conseguito il Magistero in Scienze Religiose presso l'ISSR "Ippolito Galantini" di Firenze, sponsorizzato dalla Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana di Roma e insegna Religione cattolica nell'Istituto Professionale di Stato per l'Enogastronomia e l'Ospitalità "F. Martini" di Montecatini Terme. Collabora con il settimale diocesano "La Voce della Valdinievole". E' autore di alcuni saggi insieme a Giovanni Malanima.

Giovanni Malanima

Architetto, ha svolto attività professionale, oltre a partecipare, premiato, a Concorsi di Architettura nazionali e internazionali, anche in collaborazione con studi italiani ed esteri. Parallelamente alla professione, ha svolto attività didattica presso la Facoltà di Architettura di Firenze e si è dedicato anche alla ricerca storico-artistica con vari saggi e collaborando ad alcune riviste.

In caso di maltempo l’evento verrà spostato nella sala al primo piano dell'ex Palazzo Comunale situato in piazza Orazio Bargellini a Montevettolini.

L'evento si avvale del contributo della Regione Toscana.

Ingresso libero

