Prossime aperture e novità in arrivo al Centro commerciale I Gigli

Un “autunno caldo” al centro commerciale I GIGLI, con tantissime novità sia di offerta che di servizio, che confermano il centro fiorentino come una delle strutture commerciali più dinamiche a livello italiano.

Il 4 ottobre aprirà i battenti il punto vendita Bershka, famoso brand internazionale della famiglia Inditex-Zara. Bershka è il primo punto vendita aperto nella Piana fiorentina leader nel settore dell’abbigliamento per i giovani. Il marchio, appartenente al gruppo spagnolo Inditex, è stato lanciato nel 1998 per un pubblico giovane, dinamico, esigente e allineato alle nuove tendenze.

Bershka conta più di 1000 punti vendita in 70 paesi, con vendite che posizionano il marchio come il secondo più importante del gruppo che gestisce brand quali Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Oysho e Stradivarius. Oltre a Bershka, sono stati avviati i lavori di ampliamento e restyling completo dello store H&M, che estenderà il proprio assortimento con l’introduzione del settore “casa/home good”.

Nuove insegne anche per la ristorazione che vedrà la prossima apertura del punto gourmet il “Kalamaro Piadinaro” con un’offerta di qualità tra piadine classiche, artigianali e speciali.

Altra novità in tema di tecnologia: è stato aperto un punto Amazon Locker, armadietto automatico che consente il ritiro e/o la restituzione di pacchi e prodotti acquistati online. L’apertura del punto Amazon è frutto di un accordo tra il colosso americano e la proprietà del centro commerciale Eurocommercial.

Sempre sul versante tecnologico si registra l’apertura del corner shop di Google all’interno del punto vendita Media Word, mentre per accontentare al meglio la generazione più giovane dei millennials è stata inserita al primo piano una “mobile print machine” che consente di stampare in tempo reale foto e selfie da Instagram.

Le novità nel settore dei servizi continuano con l’apertura di IQOS lounge, un temporary store dedicato alla presentazione e alla vendita del dispositivo IQOS, ultimo ritrovato della tecnologia di Philip Morris International che scalda (e non brucia) stick di tabacco appositamente progettati, a conferma dell’impegno del gruppo per un futuro senza fumo.

L’ultima novità ai Gigli, infine, è tutta dedicata al mondo famiglie con bambini. E’ stato infatti inaugurato il primo “Cut&Play” adiacente allo spazio bimbi la “Casa di baboo”, un piccolo coiffeur per bambini che potranno così farsi tagliare i capelli divertendosi, all’interno di colorate macchinine.

Eurocommercial Properties proprietaria del Centro Commerciale sta ultimando in questi mesi un’importante operazione di restyling e riqualificazione della galleria, comprendendo spazi, impianti, sedute, zone di ristorazione, sistemi evoluti di comunicazione digital signage, servizi alla clientela, sempre coerente con la visione di Eurocommercial di rinnovamento e di attenzione alla sostenibilità.

Da questo punto di vista rimarchiamo come il Centro Commerciale I Gigli abbia acquisito la certificazione BREEAM VERY GOOD (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), un protocollo di valutazione internazionale con lo scopo di valutare la performance ambientale degli immobili. Il giudizio viene assegnato prendendo in considerazione svariati fattori ambientali: i processi di eco-gestione, l’utilizzo dell’acqua, l’ambiente interno (salute e benessere), l’inquinamento, i trasporti e i rifiuti.

Il prossimo progetto riguarderà la mobilità sostenibile: oltre ai due servizi di car sharing già attivi al centro (Car2go e Addumma Car) sarà lanciato prossimamente un servizio di bus navetta che permetterà di collegare il centro commerciale con la stazione di Firenze Santa Maria Novella.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Campi Bisenzio