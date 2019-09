'Puliamo il Mondo', grande adesione a Empoli: 380 alunni, 8 scuole, 15 classi

Numeri interessanti che dimostrano grande sensibilità ed attenzione ai temi ambientali, non solo della propria città ma a livello mondiale. Tante sono state le adesioni per numero di studenti, scuole e classi per l’edizione 2019 di ‘Puliamo il Mondo’, versione italiana di ‘Clean up the World’. Consueto e molto atteso questo appuntamento diventato universale che richiama con forza, e oggi ancor di più vista la crisi climatica, tutto il grande volontariato ambientale: è organizzato da Legambiente in collaborazione con i Comuni italiani aderenti, che sono sempre di più.

A Empoli saranno davvero una bella squadra: venerdì 4 ottobre 2019 dalle prime ore della mattina scenderanno in campo 380 alunni, provenienti da 8 scuole primarie, per un totale di 15 classi ( 4° e 5°).

Tutti insieme andranno a ripulire dai rifiuti abbandonati parchi e giardini pubblici, accompagnati dalle maestre e dai volontari di Legambiente, ANPAS, Misericordia Empoli e Filo d’Argento sempre disponibili a partecipare a questa iniziativa.

Tornano nei parchi e nei giardini pubblici più prossimi alle sedi scolastiche i cittadini consapevoli, gli studenti delle scuole primarie in ‘missione’, armati del loro kit speciale di strumenti utili a ripulire la città, riempiendo sacchi di rifiuti che speriamo diminuiscano di anno in anno.

Questa è la sfida non più rimandabile che riguarda tutti.

Un bell’esempio di sensibilizzazione verso i bambini che attraverso piccole, ma grandi azioni, come quella di venerdì, rispettano in modo concreto l’ambiente che li circonda, mandando un messaggio forte a coloro che invece non ne hanno: bisogna pulire ogni giorno, è una nostra responsabilità.

Ogni anno i partecipanti hanno dimostrato grande impegno per il lavoro, entusiasmo nella partecipazione e soddisfazione per i risultati ottenuti.

Queste sono le scuole aderenti

Scuola Primaria "Ponzano C.Colombo"

Scuola Primaria "Pontorme Jacopo Carrucci"

Scuola Primaria "Carlo Rovini" – Cascine

Scuola Primaria "Ferruccio Busoni" – Pozzale

Scuola Primaria "Baccio Da Montelupo"

Scuola Primaria "S.Giovanni Bosco"

Scuola Primaria "Giovanni Pascoli" – Corniola

Scuola Primaria "Galileo Galilei" – Avane

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

