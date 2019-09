Rifiuto per alcuni, risorsa per altri: il Centro del Riuso di Canciulle modello nazionale

Io butto, tu compri. Il Centro del Riuso di Canciulle, sorto nella stazione ecologica di San Casciano, indica un modello virtuoso per allungare la vita agli oggetti che non servono più. Decine di volontari, coordinati dall'associazione Mani Tese, sono all'opera tutti i sabati per gestire lo spazio che investe sulla buona pratica del riuso. L'obiettivo è triplice: tutelare l'ambiente, evitando all'oggetto di tradursi in rifiuto, aiutare le famiglie e i cittadini più fragili economicamente, che hanno la possibilità di acquistare a prezzi modestissimi mobili, vestiti, accessori, libri, giocattoli, casalinghi, elettrodomestici in buono stato, sostenere progetti di solidarietà e cooperazione locale e internazionale.

L'attività del centro, che fa parte di un più ampio progetto sulla riduzione dei rifiuti promosso dai Comuni del Chianti denominato “Wasteless in Chianti”, è stata osservata da un team di esperti, tecnici ministeriali e rappresentanti della Regione Liguria che in questi giorni hanno partecipato ad un workshop nella sala consiliare del Comune di San Casciano prendendo a modello nazionale le buone pratiche ambientali di San Casciano, in particolare quelle messe in atto dal Centro del Riuso. “Quello che per alcuni cittadini è uno scarto - dichiara il sindaco di San Casciano Roberto Ciappi - per altri può diventare un tesoro, una risorsa ed è questo il grande valore del Centro del Riuso che, grazie ai volontari di Mani Tese, Mato Grosso e Forum Cittadini Insieme, può portare avanti la sua attività di tutela e sostenibilità ambientale”.

La gestione del Centro del Riuso solidale è affidata a Mani Tese Firenze Onlus, coordinata da Federico Preti. L’associazione di volontariato è attiva da anni sui temi della solidarietà internazionale e della proposta di stili di vita sostenibili, in collaborazione con altre realtà quali Mato Grosso e Forum Cittadini Insieme. Il ricavato ottenuto va a finanziare progetti di Mani Tese e Mato Grosso in America Latina (Guatemala, Ecuador, Bolivia) e del Forum Cittadini Insieme sul territorio di San Casciano.

E’ inoltre possibile concordare il ritiro degli oggetti a domicilio da parte delle associazioni. Tutti coloro che desiderano acquisire un oggetto lasciato in esposizione in conto donazione, possono prenotarlo e passare a ritirarlo nelle giornate organizzate nel corso dell’anno durante le quali sarà possibile anche prendere visione dei progetti e delle iniziative delle Associazioni che saranno finanziate con i proventi delle donazioni.

“Chi regala al Centro del Riuso fa un conto donazione – spiega l’assessore all’Ambiente Consuelo Cavallini - sa che il proprio oggetto, prima di diventare rifiuto, potrà rinascere, entrare in un'altra casa e tornare utile se non necessario ad una famiglia in difficoltà. Chi compra fa un favore all'ambiente e alle proprie tasche, risparmia in maniera considerevole, dato che le varie categorie merceologiche in vendita hanno prezzi modestissimi. E offre un piccolo ma importante contributo finalizzato ad alimentare progetti di solidarietà e cooperazione internazionale”. L'associazione Mani Tese e i volontari che lo gestiscono sono disponibili ogni sabato dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 18.30.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino

