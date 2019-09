Ruba gioielli in oro e pietre preziose dalla casa dove prestava servizio: denunciata colf

Rubava gioielli in oro e pietre preziose di ogni tipo dall'appartamento dove lavorava come colf. Una 57enne è stata quindi denunciata dalla polizia per furto aggravato. Gli agenti si sono presentati a casa sua con un decreto di perquisizione dopo che la proprietaria della casa dove prestava servizio aveva denunciato la scomparsa di diversi gioielli dalla cassaforte. Nella casa della 57enne, nella camera da letto, gli agenti hanno trovato la refurtiva per un valore complessivo di diverse migliaia di euro.

