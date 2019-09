Sciopero per il clima, gli studenti del Comprensivo ripuliscono i parchi

Due giorni fa hanno dedicato la quarta ora di lezione a discutere e confrontarsi sui problemi dell’ambiente, in relazione ai mutamenti climatici. E questa mattina hanno preso parte allo “sciopero per il clima”, evento mondiale che ha coinvolto ben 27 paesi e 160 città italiane sull’onda del movimento ispirato da Greta Thunberg.

Protagonisti oltre centocinquanta studenti dell’Istituto Comprensivo di Castelfiorentino, che stamani – insieme al Consiglio Comunale dei Ragazzi – hanno partecipato alla manifestazione indetta in occasione del “terzo sciopero globale per il clima” (dopo quelli del 15 marzo e del 24 maggio), a conclusione della #WeekForFuture, la settimana di manifestazioni per il clima indetta da Fridays For Future in tutto il mondo.

Gli studenti, coordinati dalla Prociv Arci, sono stati impegnati nella pulizia dei parchi e dei giardini (parco Roosevelt, parco urbano, giardini via Togliatti e via Sant’Antonio, Piazza Nagy, via Ballerini, Piazza Gramsci), dopodichè hanno dato vita a un corteo per le vie del centro cittadino, raggiungendo il Palazzo Comunale al grido “scioperiamo per il clima”. Al corteo erano presenti il presidente del Consiglio Comunale, Gabriele Romei, e Laura Rimi, in qualità di referente per il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Gli studenti sono stati accolti all’ingresso del Municipio dall’Assessore alla Scuola e Attività Educative, Francesca Giannì. Il Sindaco Alessio Falorni (non presente in sede per impegni istituzionali) ha manifestato la propria adesione in diretta telefonica.

“I ragazzi del CCR – sottolinea Laura Rimi (referente CCR) - hanno sperimentato una bella lezione di partecipazione e convivenza democratica, proprio come afferma il regolamento. In un giorno sono riusciti ad organizzare il percorso, a coinvolgere quasi 150 ragazzi, con il passaparola e i social, a collaborare con la Prociv, che ringrazio per il supporto, per gestire il corteo. In tutti i ragazzi abbiamo trovato molta consapevolezza e conoscenza del problema ambientale e dei rischi che corre il nostro pianeta. Se davvero è "solo" merito di Greta Thunberg, non possiamo che ringraziarla".

“Credo che tutti noi – sottolinea Francesca Giannì, Assessore alla Scuola e Attività Educative - dobbiamo essere grati a questi ragazzi perché non si limitano a una marcia simbolica: hanno raccolto l'immondizia dalle strade (e questo dovrebbe fare vergognare chi ancora pensa di poter usare gli spazi comuni come la propria pattumiera personale) e lo scorso maggio hanno presentato al Consiglio Comunale un documento da loro elaborato sulla questione ambientale, chiedendo azioni concrete dall'amministrazione, dalla scuola, dalle proprie famiglie. Noi continuiamo a lavorare a quelle proposte, consapevoli dell'importanza della #sostenibilità, del patto di fratellanza fra generazioni che è necessario per evitare l'egoismo del presente a scapito del futuro”.

“Una mattinata importante per Castelfiorentino – osserva il Presidente del Consiglio Comunale, Gabriele Romei - I ragazzi hanno dimostrato alla nostra Città che quando c'è bisogno di darsi da fare, sono i primi a rimboccarsi le maniche, contro ogni stereotipo che spesso in maniera superficiale viene attribuito alle giovani generazioni. Voglio esprimere un enorme ringraziamento al CCR e al suo Sindaco per la loro capacità di gestione della manifestazione che ha permesso a più di 150 ragazzi di mobilitarsi. La sfida ora è portare avanti queste buone pratiche nella vita di tutti giorni e dimostrare a grandi e piccini che un mondo pulito è possibile se ognuno di noi, nel nostro piccolo, adotta scelte responsabili. Porterò questo bel messaggio inviato dai ragazzi anche nel Consiglio Comunale di Lunedì 30 dove già alcuni consiglieri si sono mossi nella stessa direzione.

