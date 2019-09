Giro di spaccio in un bar di Bucine, un arresto e tre denunce

Era stato registrato uno 'strano giro' all'interno, i carabinieri hanno voluto vederci chiaro e fermare lo spaccio. A Bucine i militari hanno effettuato un servizio in un bar con l'aiuto del cane antidroga Csita.

Un uomo è stato arrestato per spaccio di droga. I carabinieri sono riusciti a recuperare quasi un etto e mezzo di marijuana, posta sia sull'arrestato, sia in alcuni punti del locale. Altre tre persone presenti, su alcune delle quali è stata trovata una modica quantità di stupefacente, sono state denunciate, in quanto ritenute complici dell’arrestato.

Una di queste è il barista mentre l’altra un’addetta delle pulizie del locale. I militari hanno esteso la perquisizione anche alle abitazioni di tutti i soggetti, trovando una modica quantità di marijuana anche a casa dell’arrestato.

