Studenti con disabilità, Grieco: "Garantire una scuola senza ostacoli è priorità della Regione"

Finalmente anche lo Stato ha assegnato le risorse per l'assistenza e il trasporto scolastico degli studenti con disabilità iscritti alle secondarie di secondo grado.

Nonostante l'intesa siglata in Conferenza unificata per il riparto del fondo statale risalga addirittura ad aprile, i fondi in questione sono arrivati solo in questi giorni: si tratta di 8 milioni 200 mila euro che si sommano ai 2 milioni 500 mila euro stanziati dalla Regione Toscana con fondi propri.

"Per la Giunta regionale garantire una scuola senza ostacoli per tutti i ragazzi, favorendo quindi l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità è una priorità", afferma l'assessore regionale ad Istruzione, formazione e lavoro, Cristina Grieco. "Per questo, nonostante i limiti ed i vincoli di bilancio di questi anni, abbiamo voluto intensificare l'intervento, raddoppiando gli stanziamenti regionali. Ed abbiamo sollecitato il Governo affinché anche le risorse ministeriali fossero aumentate. Pertanto, quest'anno, le Province avranno a disposizione quasi 10 milioni 700 mila euro da destinare ai trasporti e all'assistenza specialistica degli studenti con disabilità delle scuole superiori. Un bellissimo risultato, se si pensa che ad inizio legislatura erano appena 6 milioni".

Occorre ricordare che per la Regione questo intervento si integra con quanto realizzato, sempre in tema di inclusione scolastica della disabilità, attraverso i Pez (progetti educativi zonali, ndr), dove sono presenti, all'interno del più ampio obiettivo di contrasto alla dispersione scolastica, azioni volte alla promozione dell'inclusione scolastica degli alunni disabili che rappresentano peraltro una priorità per tutti gli Enti, in quanto almeno il 20 per cento delle risorse disponibili è vincolato a tale destinazione".

Fonte: Regione Toscana

