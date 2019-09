Use Rosa, ultimo test di prova prima del campionato

Anche se si tratta pur sempre di un'amichevole, quella in programma domani (sabato 28) alle 18 a Vigarano Mainarda è un test molto probante per la Use Scotti. Sarà infatti l'ultimo banco di prova prima dell'opening day della serie A1 ed è quindi arrivato il momento di fare 'quasi' sul serio. Coach Alessio Cioni valuterà all'ultimo momento se impiegare le giocatrici che hanno qualche problemino fisico ma, al di là di questo, si attendono le prime risposte dalla squadra che finora ha lavorato molto bene.

Fonte: Use Basket Empoli

Tutte le notizie di Basket