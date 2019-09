Va in pensione Marco Ninci, lo salutano con calore due sindaci

Un solo dipendente ad andare in pensione ma ben due sindaci a celebrare questa nuova fase della sua vita. Parliamo di Marco Ninci, ormai ex dipendente del Comune di Gambassi Terme ma impiegato per molto tempo anche a Montaione. Il suo ruolo è stato quello di responsabile del settore segreteria, affari generali, personale e servizi demografici. Con due differenti post su Facebook, i sindaci Paolo Campinoti (Gambassi) e Paolo Pomponi (Montaione) hanno voluto ringraziare per tutto il lavoro svolto da Ninci.

"Marco è sempre stato una persona leale, uno di quelli che se deve dirti qualcosa te lo dice in faccia e non fa giri per parlarti alle spalle. Per la sua franchezza, per il suo non essere scorretto, per il suo non aver paura di affrontarti faccia a faccia ha sempre avuto la mia stima. Anni di professionalità e la capacità di essere una persona matura nel senso piu ampio del termine", ha scritto con affetto Campinoti.

Marco Ninci e Paolo Campinoti

"Ha svolto con grande competenza e professionalità il suo compito. E nei miei primi cinque anni da Sindaco è stato un collaboratore preziosissimo, con cui ho lavorato benissimo.È una perdita importante per le due amministrazioni comunali e non sarà facile sostituirlo. Adesso auguriamo a Marco, uomo estremamente dinamico e pieno di interessi, di godersi questa nuova fase della vita", sono state invece le parole di Pomponi.

Elia Billero

