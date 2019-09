Vendono tartarughe protette senza certificazione, multe da 20mila euro

I carabinieri forestali del distaccamento Cites di Firenze, a seguito di un controllo a Rufina (sul commercio illegale di esemplari di specie animali e vegetali in via di estinzione e protette ai sensi della convenzione di Washington (CITES), hanno denunciato una persona. I militari hanno constatato infatti la cessione di numerosi esemplari di tartaruga terrestre (Testudo hermanni), in assenza di certificato. E’ stato inoltre indagato un altro individuo, per detenzione di questo particolare esemplare in via di estinzione. Sono stati infatti elevati anche due verbali amministrativi per violazione alla disciplina citata, per un importo complessivo di euro 20.000,00.

Questa specie di tartaruga è in pericolo di estinzione: la popolazione italiana è in declino a causa delle alterazioni dell'habitat provocate dall’essere umano; è la testuggine terrestre maggiormente diffusa nella nostra penisola e l'unica sicuramente autoctona. Nel nostro Paese l’areale di distribuzione si estende lungo pressoché tutta la costa tirrenica, in Puglia, in Calabria, in Sicilia e in Sardegna. Essendo sottoposta ad uno stringente regime di protezione, le attività di detenzione, spostamento e commercio di queste tartarughe sono disciplinate da una normativa specifica che dal punto di vista del sanzionamento amministrativo, prevedono importi elevati.

