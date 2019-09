Villa Bardini set di 'Ulisse' con Alberto Angela

Anche Villa Bardini è stata lo scenografico set della seconda puntata del programma ‘Ulisse, il piacere della scoperta’ che Alberto Angela ha dedicato a Leonardo da Vinci e che andrà in onda domani, sabato 28 settembre in prima serata su Raiuno. Angela e la sua troupe hanno scelto di girare per alcuni giorni nello splendido parco sui colli fiorentini proprio per le tante e inedite vedute di Firenze che è possibile riprendere dai vari angoli del parco.

Il programma racconta la vita del Maestro, dalle sue prime esperienze alla bottega del Verrocchio agli anni milanesi alla corte di Ludovico il Moro fino all’ultimo periodo in Francia, ad Amboise sulle rive della Loira. Tra gli ospiti, la cantante Giorgia e gli attori Gigi Proietti e Roberto Benigni.

‘’Siamo stati molto lieti e onorati - dichiarano Luigi Salvadori e Jacopo Speranza, rispettivamente Presidenti di Fondazione CR Firenze e di Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron – quando Alberto Angela ci ha chiesto di poter effettuare delle riprese a Villa Bardini. E’ un nuovo riconoscimento che si aggiunge ai tanti che questo complesso ha ottenuto ma che, in questo caso, ha un valore ancora maggiore perché, grazie a questa puntata, il giardino e le villa avranno una visibilità ancora più internazionale. E’ davvero una grande soddisfazione per le nostre Fondazioni essere entrati a far parte del fantastico mondo di Leonardo’’.

Fonte: Ufficio stampa

