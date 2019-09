Da Villa Guicciardini a Villa La Petraia sulle tracce della storia delle donne

Da Villa Guicciardini a Villa La Petraia, il trekking urbano “Donne in villa” è in programma per domenica 6 ottobre ed è alla portata di tutti per scoprire la bellezza e la storia racchiuse nelle Ville medicee. Durante il percorso, grazie ad alcune letture ad alta voce, saranno svelate le storie delle grandi donne che hanno vissuto a villa Guicciardini e a Villa La Petraia.

L’evento rientra nell’ambito del calendario del Festival “L’eredità delle donne”, calendario off ed è organizzato dalla cooperativa Eda Servizi, del gruppo Co&So.

“Sarà una piacevole domenica da passare in compagnia di persone che apprezzano l’arte e la storia e sono curiose di scoprire luoghi "off" della nostra città come le ville medicee – commenta la presidente di Eda Servizi Francesca Caderni – Siamo felici di partecipare con questo progetto culturale al Festival diretto da Serena Dandini pensato anche per rileggere il patrimonio artistico e culturale di Firenze e per valorizzare il punto di vista delle donne".

Per partecipare all’attività, dal costo di 8 euro, è necessaria la prenotazione chiamando al numero 0554369206 dal lunedì al venerdì (dalle ore 10 alle 17), oppure inviando una mail a info@edaservizi.it. Sarà possibile prenotare fino al 3 ottobre e scegliere l’orario di preferenza: un gruppo partirà alle ore 9.00 e un altro alle 14.30. Il numero minimo di partecipanti è 15, il numero massimo 20.

L’attività prevede la partenza da Villa Guicciardini, via delle Panche, e arrivo a Villa La Petraia e toccherà parte della zona di Rifredi e Castello. All’arrivo a Villa La Petraia è prevista una visita all’interno della villa e al giardino. Il percorso non presenta grandi difficoltà e richiede circa 40 minuti.

Fonte: Ufficio Stampa

