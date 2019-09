Abbandona mobili in un parcheggio pubblico all’Isolotto, rintracciato e sanzionato

Ha abbandonato vecchi mobili in un parcheggio pubblico pensando di farla franca, ma non ha fatto i conti con una pattuglia della Municipale che lo ha rintracciato e sanzionato: è successo nei giorni scorsi in via Modigliani, dove una pattuglia del Reparto Isolotto era impegnata in un servizio mirato, considerati i diversi casi di abbandono di rifiuti registrati nella zona. All'interno di un parcheggio, gli agenti hanno trovato un vero e proprio deposito di mobili: numerose ante di armadi, cassetti in legno, il piano cottura di una cucina, un tavolo e diverse sedie. Grazie alle informazioni ricevute da alcuni residenti dei palazzi limitrofi, gli agenti hanno individuato l'appartamento di provenienza della mobilia, che è risultato venduto nei giorni precedenti al fatto. A svuotare l’appartamento, secondo la ricostruzione, era stato un 60enne senegalese residente a Firenze, incaricato direttamente dagli eredi di svuotare l’appartamento in cambio della mobilia di suo interesse. L’uomo ha pensato quindi di abbandonare il resto nel parcheggio. Gli agenti quindi, attraverso gli eredi, sono risaliti all'uomo che è stato quindi convocato presso gli uffici della Municipale e sanzionato con un verbale da 600 euro per abbandono di rifiuti ingombranti.

