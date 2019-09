Al Circolo Cheli di San Miniato si presenta 'Il tempo del silenzio' di Silvano Granchi

Mauro Aliano, docente di statistica e discipline economiche a Ferrara e poi ancora assessore al bilancio del Comune di Lavello (Potenza) verrà a presentare venerdì 4 ottobre alle 21,15 al Circolo Cheli di San Miniato, l’affascinante giallo di Silvano Granchi, intitolato “Il tempo del silenzio” (La conchiglia di Santiago, 2019) e dedicato alla irrisolta scomparsa del grande economista Federico Caffè.

Nel pomeriggio dello stesso venerdì Aliano avrà un incontro nel Palazzo Comunale con Gianluca Bertini, assessore al bilancio di San Miniato, ma anche con Silvano Granchi, che è stato per due legislature sindaco di Ponsacco, oltre ad una lunga serie di incarichi, tra l’altro dentro al Movimento Shalom, per il quale ha scritto numerosi libri sull’Africa e in particolare sul Burkina Faso.

Quanto a Mauro Aliano, dobbiamo dire che non è solo esperto di statistica, si è anche misurato con la letteratura di narrazione, usando come sottotesto proprio le sue indagini statistiche o meglio un modo che avvicina il lettore invece di lasciarlo lontano e sospettoso, di fronte all’uso di termini un po’ astrusi. Come ha spiegato in una recente presentazione del suo primo romanzo, le sue lezioni all’Università di Ferrara non cominciano con i numeri, ma con la proiezione di un mitico film per bambini, cioè il brano che si svolge in una banca di Londra, del famoso “Mary Poppins” di Walt Disney, con la splendida Julie Andrews.

Ma di cosa parla il libro di Granchi che verrà presentato venerdì? “Il tempo del silenzio” indaga sulla misteriosa sparizione del nostro più grande economista, professore di Politica economica e finanziaria presso l’Università di Roma. Per risolvere il caso della sparizione di Federico Caffè, vengono scelti due investigatori con spiccate capacità di indagine: un tenente dell’Arma dei Carabinieri e un commissario della Polizia di Stato. Da una storia vera, un romanzo denso e avvincente, pieno di emozioni che ci fa conoscere straordinari personaggi, a cominciare dal protagonista, lo studioso Federico Caffè, che con le sue idee anticipò quello che sarebbe avvenuto decenni dopo nel nostro Paese; un uomo che si batteva per una società più giusta al servizio dei più deboli.

Anche stavolta insomma una serata ricca di spunti e di sorprese, con intense letture che intervalleranno la presentazione.

Chi è Silvano Granchi?

Silvano Granchi (Ponsacco, 1946). Laureato in Materie Letterarie presso l’Università degli Studi di Firenze nel corso di Storia moderna e contemporanea, ha svolto fin dall’inizio degli anni Sessanta un’intensa attività politica, sociale e culturale. È autore di racconti, poesie, saggi, critica d’arte, testi per il teatro. Tra i suoi libri: Pane amaro, edizioni BFS, 2000; il saggio Dentro la globalizzazione, Plan Fondazione Spadolini, 2000, Grazie Burkina, Barkah burkinabè, EMI, 2004; il libro per bambini, Il villaggio delle pietre inclinate, Orto della Cultura, 2013; il saggio Pikiéko, il villaggio che adottò un uomo, Tagete, 2010; Gino Graziani, Storia postuma di un internato militare italiano nei lager nazisti, SPI, 2016 e Il sogno spezzato: Vittorio Venagli, storia di un giovane partigiano che sognava la libertà. Anpi, 2016. Ha vinto numerosi premi, tra i quali, quello di Orme gialle, nel 1987; poi i concorsi letterari di poesia L’altra metà del cielo, nel 1990 e Firenze per le culture di Pace, dedicato a Tiziano Terzani, nel 2013; e ancora il premio Sinfonia della menzogna, bandito dalle edizioni Il Germoglio nel 2013. Fra i suoi lavori teatrali La nostra memoria, 2005, il melodramma Memento, 2015 e il dramma Storia di Marta, 2017; secondo classificato alla Rassegna nazionale monologhi Donne, vita, miracoli, bandito dall'Unione italiana libero teatro.

