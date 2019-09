Alla Mostra del Tartufo il concorso fotografico Ipa dedicato a Napoleone in Toscana

La 49° Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco di San Miniato ospiterà nel week end 16/17 novembre l'esposizione dei lavori fotografici, attraverso una mostra, realizzati dai partecipanti alla quinta edizione del Concorso Fotografico Regionale I.P.A, la cui premiazione sarà domenica 17 novembre alle ore 17.

L'iniziativa si inserisce nella tradizione che vede in occasione della Mostra Mercato un appuntamento di rilievo di carattere fotografico.

Per questo il Comune di San Miniato, in collaborazione e con il patrocinio di C.E.I. dell'International Police Association Pisa, l'associazione Nel Sorriso di Valeria onlus e la Fondazione San Miniato Promozione promuovono la proposta. I fotografi potranno porre la loro attenzione su due temi, il primo di carattere storico: "Sulle tracce di Napoleone in Toscana" e il secondo sulla sicurezza: "Forze di polizia e forze armate al lavoro". Il termine utile per la presentazione e l'invio dei file è il 31 ottobre 2019.

L'I.P.A. (International Police Association), nel contesto internazionale, è un organo del Consiglio Economico e Sociale d'Europa, dell'ONU e dell’O.A.S. . Recentemente gli è stato conferito lo status di “International NGO maintaining operational relations within the UNESCO. E' un Organismo apolitico, presente in ben 61 Stati sparsi nei cinque continenti e uno Stato attualmente in via di formazione (Macau). Conta nel mondo, oltre 375.000 aderenti, di cui circa 15.000 solo in Italia. Si propone di avvicinare fra loro gli appartenenti alle diverse Forze di Polizia, elevandone nel contempo il livello culturale e professionale attraverso manifestazioni di vario genere: con viaggi-studio (all'interno ed all'estero, facendo conoscere Paesi diversi, i loro usi, i loro costumi, la loro civiltà), con le conferenze e i dibattiti (anche pubblici, onde stabilire una diversa intesa fra il pubblico e le Forze dell'Ordine), con incontri ed attività culturali.

Per il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e il consigliere delegato alla Pace e alla Memoria del Comune di San Miniato Michele Fiaschi che ha promosso l'iniziativa - si tratta di un'occasione che valorizza il nostro territorio e arricchisce di contenuti la Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco. "E' senza dubbio una bella opportunità per far crescere il territorio toscano su temi culturali. In particolare è interessante il fatto che si vada alla ricerca dei luoghi napoleonici in Toscana e si trovi il modo di valorizzarli attraverso la fotografia. San Miniato è senza dubbio uno dei luoghi che, in questo ipotetico viaggio a tappe sui luoghi del Corso, ha molto da offrire, con dimore storiche, stemmi nobiliari e palazzi abitati dalla famiglia Buonaparte. La collaborazione con l'International Police Association di Pisa, attraverso questa iniziativa ci permetterà di conoscere più da vicino l'opera e il lavoro della Polizia e delle Forze Armate a servizio della sicurezza e della pace.

REGOLAMENTO

Il concorso fotografico è aperto a tutti, soci Ordinari, Simpatizzanti e parenti.

Il termine utile di accettazione delle opere è il 31.10.2019.

1) Ogni autore può partecipare con massimo 2 opere per tema, in formato digitale (File). Dimensioni: lato lungo minimo 4000 pixel a 300 dpi.

2) I FILES DELLE FOTO dovranno essere inviati AI SEGUENTI indirizzi email: molinaro.pisa@gmail.com pietrotaccogna@hotmail.it, obbligatoriamente, UNITAMENTE alla ricevuta di versamento della quota di iscrizione e alla presente scheda di iscrizione la quale dovrà riportare tutti i dati in essa inclusi

3) La quota d’iscrizione è di € 12,00, se non consegnata a mano, dovrà essere versata sul ccp 62143474 IBAN IT 70 L07601 14000 000062143474 con la causale : 5° Concorso Fotografico Regionale I.P.A.” Cognome e nome del partecipante.

4) Sarà effettuata, da parte della giuria composta da 3 persone estranee al Comitato Esecutivo Locale IPA Pisa, una preselezione, necessaria per l’esposizione delle foto. Saranno infatti esposte massimo 50 foto.

5) Premi a :

1° classificato , 2° classificato , 3° classificato

Di ogni tema, dal 4° al 10° classificato pergamena ;

1° socio I.P.A. per ogni tema, Pergamena Speciale.

A tutti i premiati sarà consegnato un gadget

6) Gli autori delle opere premiate verranno avvisati telefonicamente o tramite messaggio di posta elettronica . Tutte le opere saranno pubblicate sulla pagina Facebook Ipa Pisa

7) La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento e la concessione al Comune di San Miniato ed al Comitato esecutivo Locale I.P.A. di Pisa del diritto di produzione delle fotografie sui cataloghi ed altre pubblicazioni che abbiano finalità di propagandare la manifestazione e la diffusione della fotografia. Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere.

Info: A.Molinaro: 3498633743, P.Taccogna: 3313707993

