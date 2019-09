Anche una squadra della Protezione civile Misericordia di San Miniato impegnata nell'operazione 'Giotto 2019'

Anche una squadra della Protezione civile Misericordia di San Miniato è stata attivata dal sistema regionale di protezione civile per l’esercitazione 'Giotto 2019'. In particolare la squadra assieme ad un volontario della Misericordia di Lajatico svolgerà la funzione di NDR, (nucleo di ricognizione).

Attraverso una scheda appositamente studiata, assieme ai funzionari della città metropolitana, andranno a verificare le possibili aree di ammassamento dove poter costruire in tempi brevi, campi per la gestione dell’emergenza, l’accoglienza di sfollati o soccorritori provenienti da più parti d’Italia. Tali dati, quali dimensioni dell’area prevista, collegamenti viari, allacciamenti fognari e tanto altro verranno appunto registrati su in documentazione che verrà successivamente anche valutata.

La squadra dotata di un sistema informatico delle Misericordie, collegato con la sala operativa regionale attraverso un tablet, testerà anche l’invio di tali informazioni recepite sul posto tramite un componente volontario specializzato.

