Arrestata commercialista: truffa per due donne, finge false conciliazioni con l'erario

Una commercialista di Viareggio è stata arrestata dalla guardia di finanza di Prato per truffa pluriaggravata e falso. Le azioni della donna si sarebbero riversate contro un'imprenditrice e una commerciante, entrambe cinesi, di Prato e Firenze.

Quest'ultime si erano affidate alla professionista per due ricorsi separati contro cartelle esattoriali emesse nei loro confronti dall'Agenzia delle Entrate. Ma, la commercialista, le avrebbe tratte in inganno e convinte a versare denaro per delle inesistenti conciliazioni con l'erario. L'imprenditrice e la commerciante però, prima di versare quanto richiesto cioè una somma di 72mila 500euro complessivi, si sono rivolte alle commissioni tributarie, le quali hanno certificato la falsificazione degli atti.

La guardia di finanza ha poi confermato la colpevolezza della donna che, tramite la collaborazione delle vittime della sua truffa, è stata arrestata in flagranza durante il primo incontro per il versamento dei soldi. Adesso la commercialista si trova agli arresti domiciliari.

